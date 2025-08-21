Чемпіон WBC Шакур Стівенсон (24-0, 11 KO) поділився баченням поєдинку Джервонти Девіса (30-0-1, 28 KO) та Джейка Пола. Слова американця наводить vringe.com:

Коли він (Девіс) бився з Ламонтом (Роучем), Джейк Пол був на тому поєдинку. Він же вам казав, що поб'ється з кимось на зразок Джейка Пола, тож для мене це не сюрприз.

Розмір зіграє якусь роль у бою. Але якби я був на місці Джервонти, то швидше за все я просто вийду і спробую його перебоксувати. Використовувати свої знання та боксерський IQ проти нього. Я цілком можу уявити, як Девіс просто перебоксує його та зробить все дуже легко.