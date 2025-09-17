Теофімо Лопес анонсував бій із Шакуром Стівенсоном
Теофімо Лопес оголосив про бій із Шакуром Стівенсоном на початку 2026 року
33 хвилини тому
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) поділився планами щодо поєдинку з чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО) в інтерв’ю Ring Magazine.
Лопес впевнений, що бій відбудеться на початку 2026 року і стане однією з наймасштабніших подій у боксі.
За його словами, обидва боксери прагнуть цього протистояння, і немає причин, які могли б завадити. Лопес зазначив, що поєдинок буде захопливим завдяки поєднанню їхньої техніки, швидкості та сили.
«Один із нас — правша, інший — шульга. Що вам ще треба?»
