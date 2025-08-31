Олег Гончар

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) відреагував на заяву Раяна Гарсії (24-2, 20 КО), який назвав його переоціненим боксером, що призвело до гарячої дискусії в X.

Стівенсон нагадав Гарсії про його поразку від Роланда Ромеро у квітні 2025 року, коли Раян зазнав нокдауну і програв одноголосним рішенням суддів. Шакур підкреслив, що сам він переміг «справжнього мексиканського бійця» Вільяма Сепеду у липні 2025 року, домінуючи в бою завдяки технічній майстерності.

Гарсія у відповідь звинуватив Стівенсона в слабкому виступі в попередніх боях проти потужних суперників і наполягав, що Шакур не стикався з бійцями з сильним ударом. Стівенсон парирував, висміявши відсутність у Гарсії чемпіонського титулу та пригадавши його допінг-скандал після бою з Девіном Хейні.

«Напиши мені, коли виграєш свій перший чемпіонський титул». Шакур Стівенсон

Нагадаємо, раніше Шакур домовився про бій з кривдником Джервонти Девіса.