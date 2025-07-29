Експерт висловився про бій Джошуа з олімпійським чемпіоном: «Намагається перезапустити кар’єру»
Олівер вважає поєдинок AJ з Йокою цікавим
близько 4 годин тому
Фото: Matchroom
Оглядач TalkSport Boxing Сенсер Олівер поділився думками про потенційний поєдинок Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Тоні Йоки (14-3, 11 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Чи я вірю в те, що цей бій може відбутися? Я вважаю, що це дуже можливо. Йока намагається перезапустити кар'єру після трьох поспіль поразок бійцям типу Такама. Зараз він йде на серії з трьох поспіль перемог. Він відбоксував у травні. У нього ситуація приблизно така сама, як і у AJ – обидва в процесі відновлення. Чи є сенс у цьому поєдинку? Звісно! Це два олімпійські чемпіони. Тобто, це вже історія. Це гарний бій. Це бій, який легко продати. Особисто я хотів би це побачити.
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