Відомий американський тренер Роберт Гарсія висловився про Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова наставника наводить sport.ua:

Хочу прямо зараз побачити, як Усик завершить кар'єру, поки він перебуває на вершині світу. Його тіло прийняло багато ударів, йому виповнилося 38 років. Якщо Олександр продовжить виходити на ринг, це може закінчитися сумно, коли голодний і молодий лев домінуватиме над зношеним українцем.

Якщо Олександр ухвалить рішення битися далі, я не зможу його звинуватити в чомусь. Він продовжує домінувати над суперниками, але я боюся побачити, як втомлений і зношений Усик програватиме.