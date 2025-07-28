Кінець епохи? Джошуа натякнув на останній рік у ринзі
Боксер написав у пості на честь 12-річчя співпраці з Matchroom Boxing
близько 1 години тому
Ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) зробив несподівану заяву, яка може свідчити про завершення його професійної кар’єри вже наступного року.
У дописі, присвяченому 12-річчю співпраці з промоутерською компанією Matchroom Boxing, британець подякував команді за багаторічну підтримку та натякнув, що 2025 рік може стати останнім для нього в рингу. Слова наводить The Mirror.
Респект Matchroom Boxing за все, що ви зробили для мене і продовжуєте робити. 12 років тому я підписав із вами контракт — і через 12 років завдам свого останнього удару.
Боксер додав, що не став би змінювати нічого в своїй кар’єрі, навіть якби мав шанс почати все спочатку. Він також висловив надію, що Matchroom продовжить відкривати шлях до чемпіонських поясів новим бійцям і надалі розвиватиме спорт.
Нагадаємо, Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні 2024 року.
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