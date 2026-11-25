Цитує Аллена boxingnewsonline.net.

«Я вважаю, що в хорошій формі Мартін Баколе міг би увійти до топ-10 найкращих суперважковаговиків світу. Дев’ять років тому ми з ним трохи попрацювали у спарингу – він був неймовірний. Я завжди казав, що він був неймовірним. Він був особливим: пластичним, швидким. Не сказав би, що він був жорстким панчером, але комбінації він викидав немов середньоваговик. Це було приголомшливо.

Не люблю про це говорити, але, схоже, він вийшов на бій не в найкращій формі. Я днями бачив відео з ним – він виглядає просто величезним. Гадаю, що Баколе у своїй найкращій формі переміг би такого Вайлдера. Якщо Баколе не в формі, Вайлдер, швидше за все, рано чи пізно завдасть йому удару – а б’є він, мабуть, все ще досить сильно, щоб нокаутувати Баколе».