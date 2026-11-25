Ексспаринг-партнер Усика зробив прогноз на бій Вайлдер – Баколе
Конголезець перебуває у своїй не в найкращій формі?
Відомий британський суперважковаговик Дейв Аллен поділився думкою щодо поєдинку американця Деонтея Вайлдера (21-2-1, 16 КО) проти конголезця Мартіна Баколе (21-2-1, 16 КО).
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Цитує Аллена boxingnewsonline.net.
«Я вважаю, що в хорошій формі Мартін Баколе міг би увійти до топ-10 найкращих суперважковаговиків світу. Дев’ять років тому ми з ним трохи попрацювали у спарингу – він був неймовірний. Я завжди казав, що він був неймовірним. Він був особливим: пластичним, швидким. Не сказав би, що він був жорстким панчером, але комбінації він викидав немов середньоваговик. Це було приголомшливо.
Не люблю про це говорити, але, схоже, він вийшов на бій не в найкращій формі. Я днями бачив відео з ним – він виглядає просто величезним. Гадаю, що Баколе у своїй найкращій формі переміг би такого Вайлдера. Якщо Баколе не в формі, Вайлдер, швидше за все, рано чи пізно завдасть йому удару – а б’є він, мабуть, все ще досить сильно, щоб нокаутувати Баколе».
Нагадаємо, що Вайлдер боксуватиме з Баколе 11 грудня у рамках співголовної події вечора боксу Тайсон Ф’юрі – Ентоні Джошуа.
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