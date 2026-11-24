Вайлдер – про бій з Баколе: «Перед вами буде новий чемпіон світу»
Американський ветеран прагне знову підкорити хевівейт
Колишній чемпіон WBC у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) прокоментував оголошення поєдинку з конголезьким боксером надважкої ваги Мартіном Баколе (21-2-1, 16 КО).
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«Ми будемо битися з Мартіном Баколе. А після цього все буде просто божевільним.
Я не буду розкривати всю інформацію, яку отримав, але коли я його поб’ю, перед вами буде новий чемпіон світу в надважкій вазі, а також новий дворазовий чемпіон світу в надважкій. Ось і все, що я можу сказати. Більше нічого не розповім. Ви мене розумієте?
Мартін, ми йдемо. Дякую тобі за те, що прийняв цей виклик і дав мені таку можливість. І подаруймо фанатам… Подаруймо людям щось, про що вони говоритимуть до кінця життя. Подаруймо Африці привід для святкування на все життя. Бо ми тут, крихітко.
Коли двері зачиняються, Бог відкриває у твоєму житті подвійні двері. У мене завжди так було. Коли зачиняються одні двері, вікно чи щось інше, Бог відкриває вдвічі більше. А в цій ситуації – втричі більше».
Нагадаємо, Баколе замінив чемпіона Zuffa у важкій вазі Джея Опетаю, який знявся з бою з Вайлдером.
Бій пройде 11 грудня на стадіоні «Прінсіпаліті» в Кардіффі в андеркарді поєдинку Ф’юрі – Джошуа.
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