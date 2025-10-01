Емілі Блант: «Усик на зйомках фільму працював за торт»
Акторка розповіла про роботу з боксером
близько 2 годин тому
Акторка Емілі Блант поділилася враженнями від співпраці з абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) на зйомках фільму «The Smashing Machine», повідомляє talkSPORT.
«Він постійно хотів їсти торт. Його доводилося підкупляти, щоб він погоджувався».
За словами акторки, Усик не розумів концепцію безперервності зйомок і не любив, коли йому наносили фальшивий піт. Асистентка пропонувала боксеру торт, щоб переконати його виконувати потрібні сцени.
У фільмі Усик зіграв легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.
Нагадаємо, раніше Двейн Джонсон розповів, чим йому запам'ятався Усик.
Поділитись