Відомий британський тренер Пітер Ф’юрі в інтерв’ю iFL TV висловився, чи готовий Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) до поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):

Я не думаю, що у цьому є проблема. Але це занадто – просити від Усика битися з Мозесом, він на підйомі. Це неймовірний ризик, а вигоди ніякої. Я не бачу, як Усик та його команда бодай розглядатимуть цей варіант, бо ж це не має для них сенсу.

Зможе Ітаума щось зробити з Усиком чи ні? Нам цього не дізнатися. Ніхто не дасть відповіді, поки вони не зустрінуться у рингу. Але Олександр не виграє нічого від поєдинку з Ітаумою, тож я не бачу, щоб цей поєдинок відбувся.