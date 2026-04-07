Енді Руїс: «З Джошуа має бути трилогія»
Американець назвав причину поразки у другому бої
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 22 KO) заявив про бажання провести третій бій із британцем Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Американець переконаний, що їхнє протистояння має завершитися трилогією. Слова наводить GMS.
Руїс визнав, що поразка у другому поєдинку стала наслідком його власної недисциплінованості.
Я вважаю, що з Джошуа має бути трилогія. Його життя змінилося після нашого бою, і моє життя теж змінилося після бою. Я його переміг. Він переміг мене лише тому, що я дозволив. У другому бою я дозволив йому вдарити себе, бо був дурнем; я мав поставитися до того бою серйозніше. Я не збираюся виходити й змушувати його чи тиснути на нього. Але я думаю, що це був би хороший бій для нас обох, щоб повернутися. Але я точно його переможу, на 100%. Якщо я на 100% і в формі, я не думаю, що хтось міг би мене перемогти.
Туркі Аль аш-Шейх готує серію мегафайтів за участю головних зірок світового боксу.
