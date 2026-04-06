Сергій Стаднюк

22-й тур української Прем’єр-ліги завершився одразу кількома несподіваними результатами. Двоє з чотирьох лідерів чемпіонату втратили очки, а тур подарував і результативні нічиї, і гучні перемоги, і суперечливі суддівські епізоди.

Стартував тур 3 квітня в Кропивницькому, де СК Полтава зіграла внічию з Олександрією — 3:3. Для гостей це був перший матч після повернення Володимира Шарана, але розпочати з перемоги не вдалося.

Олександрія повела вже на 7-й хвилині після гола Кастільйо, а згодом Матеус оформив дубль. Ще до перерви Полтава відповіла точним ударом Дорошенка. У другому таймі господарі відігралися завдяки голам Кобзаря та Плахтира. Наприкінці матчу Цара міг принести Олександрії перемогу, але не влучив у кут воріт.

УПЛ, 22-й тур

СК Полтава – Олександрія 3:3

Голи: Дорошенко, 40, Кобзар, 60, Плахтир, 72 – Кастільйо, 7, Матеус, 31, 37

4 квітня тур продовжився матчем у Ковалівці, де Колос приймав Металіст 1925. Команди Руслана Костишина та Младена Бартуловича так і не змогли порадувати голами, завершивши зустріч нульовою нічиєю. Наприкінці поєдинку харків’яни залишилися в меншості: капітан Іван Калюжний отримав другу жовту картку на 85-й хвилині.

Окремо матч запам’ятався ще й тим, що з трибун за ним спостерігали Еліна Світоліна та Сергій Стаховський, яких показали під час трансляції.

УПЛ, 22-й тур

Колос – Металіст 1925 0:0

Вилучення: Калюжний, 85 (друга жовта картка)

Того ж дня сталася головна сенсація туру: Карпати на виїзді мінімально обіграли Динамо — 1:0. Єдиний м’яч уже на 6-й хвилині забив Фаал, який найкраще зорієнтувався в штрафному майданчику після прострілу Бабогла. У киян були шанси відігратися ще до перерви, але свої моменти не використали ні Біловар, ні Редушко після передач Ярмоленка.

У другому таймі Динамо продовжило тиснути. На 59-й хвилині Ярмоленко головою пробив поруч зі стійкою, а на 80-й стався найрезонансніший епізод зустрічі. Після удару Редушка воротар Карпат Назар Домчак відбив м’яч перед собою, Пономаренко опинився першим на добиванні та відправив його у сітку. Однак після перегляду VAR гол було скасовано: арбітр вирішив, що голкіпер уже контролював м’яч, а форвард порушив правила. Момент викликав широку дискусію, адже повтори не дали однозначної відповіді.

У компенсований час Пономаренко ще й отримав друге попередження та був вилучений. У підсумку його гольова серія в УПЛ із семи матчів поспіль із дев’ятьма м’ячами перервалася, а Динамо зазнало першої поразки після семи перемог поспіль.

УПЛ, 22-й тур

Динамо – Карпати 0:1

Гол: Фаал, 6

Найнасиченішим ігровим днем стало 5 квітня. У Кривому Розі Кривбас удома поступився ЛНЗ із рахунком 0:3. Уже на 13-й хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу в Криворізькому районі, і гра відновилася лише через 42 хвилини.

Перший тайм завершився без голів, але після перерви черкаська команда повністю перехопила ініціативу. На 55-й хвилині рахунок відкрив Данило Кравчук, через десять хвилин він оформив дубль, а на 84-й остаточну крапку поставив Шота Нонікашвілі.

УПЛ, 22-й тур

Кривбас – ЛНЗ 0:3

Голи: Кравчук, 55, 65, Нонікашвілі, 84

Ще один яскравий матч відбувся в Києві, де Оболонь зіграла внічию із Зорею — 3:3. Луганці повели в рахунку вже на 6-й хвилині після гола Романа Вантуха. До перерви кияни відігралися завдяки точному удару Владислава Приймака.

У другому таймі команди продовжили обмін голами: на 51-й хвилині Зорю вперед вивів Ігор Пердута, але вже за дев’ять хвилин Роман Волохатий знову відновив рівновагу. На 65-й хвилині гості заробили пенальті, який реалізував Пилип Будківський, однак Оболонь усе ж урятувала нічию — на 84-й хвилині забив Тарас Лях.

УПЛ, 22-й тур

Оболонь – Зоря 3:3

Голи: Приймак, 36, Волохатий, 60, Лях, 84 – Вантух, 6, Пердута, 51, Будківський, 65 (пен.)

У Львові Шахтар впевнено розібрався з Рухом — 3:0. Команда Арди Турана контролювала гру практично протягом усього матчу. Перший м’яч на 34-й хвилині забив Егіналду, який головою замкнув передачу Артема Бондаренка.

Після перерви бразилець оформив дубль, скориставшись тонкою передачею Лассіни Траоре. А на 88-й хвилині розрив до великого довів Лука Мейрелліш.

УПЛ, 22-й тур

Шахтар – Рух 3:0

Голи: Егіналду, 34, 62, Мейрелліш, 88

Ще одна несподіванка сталася в Житомирі, де Полісся не зуміло скористатися поразкою Динамо та зіграло внічию з Вересом в останньому матчі неділі — 1:1.

Господарі відкрили рахунок на 34-й хвилині: Андрієвський скористався помилкою Стамуліса. Але ще до перерви рівненська команда відповіла точним дальнім ударом Шарая. У другому таймі Полісся більше атакувало й тиснуло на оборону суперника, однак дотиснути Верес не змогло й задовольнилося лише одним очком.

УПЛ, 22-й тур

Полісся – Верес 1:1

Голи: Андрієвський, 34 – Шарай, 44

Закривав програму туру в понеділок, 6 квітня, матч між Епіцентром і Кудрівкою. Долю зустрічі вирішив один епізод.

На 56-й хвилині іспанський легіонер Рохас завдав дальнього удару й забив свій дебютний м’яч за команду Сергія Нагорняка. Щоправда, майже одразу він отримав другу жовту картку за надто емоційне святкування та залишив господарів у меншості. Попри це, Кудрівка не змогла скористатися чисельною перевагою, і рахунок 1:0 зберігся до фінального свистка.

УПЛ, 22-й тур

Епіцентр – Кудрівка 1:0

Гол: Рохас, 56

Таким чином, 22-й тур вийшов багатим на події: СК Полтава та Олександрія видали результативну нічию, Колос і Металіст 1925 розійшлися без голів, Карпати сенсаційно перемогли Динамо, ЛНЗ розгромив Кривбас, Оболонь і Зоря влаштували гольову перестрілку, Шахтар упевнено здолав Рух, Полісся втратило важливі очки з Вересом, а Епіцентр мінімально обіграв Кудрівку.

Тур серйозно вплинув на боротьбу у верхній частині таблиці та додав інтриги перед наступними матчами чемпіонату. ЛНЗ і Шахтар відриваються від Полісся та Динамо.