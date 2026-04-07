Стала відома суддівська бригада, яка працюватиме на першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги конференцій між донецьким Шахтарем та нідерландським АЗ Алкмар.

Головним арбітром зустрічі призначено шотландця Ніка Волша. На лініях йому допомагатимуть Френсіс Коннор та Деніел Макфарлейн, а роль четвертого судді виконає Дональд Робертсон. За систему VAR відповідатимуть англійські фахівці Кевін Кленсі та Стюарт Аттуелл.

Номінально домашній поєдинок для гірників відбудеться у четвер, 9 квітня, у Кракові на Міському стадіоні імені Генріка Реймана. Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на попередній стадії турніру Шахтар вибив польський Лех за сумою двох матчів.