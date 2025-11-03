Колишній претендент на титул Ділліан Вайт (31-4, 21 KO) висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Британця цитує figthnews.info:

Схоже, що Усик не уникає викликів. Він зустрічався з усіма найкращими бійцями. Якщо подивитися на 10 останніх поєдинків Олександра, то це були найкращі крузери у світі, найкращі надважковаговики у світі. Немає причин, чому він не повинен битися з Фабіо.

Для Усика раптово може виникнути великий бій, але як фанат я не думаю, що він такий чоловік, який звільнить титул. Я вважаю, що він поб'ється з Фабіо Вордлі. Якщо Усик переможе Вордлі і додасть його ім'я до списку всіх бійців, яких він побив, це однозначно зробить його найвеличнішим бійцем за останні 20 років.

Усик бився з чемпіонами, топпретендентами та бійцями з різних поколінь, перемагаючи їх. Він побив усіх бійців свого покоління, бійців, які були перед ним і прийшли після нього.