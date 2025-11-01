Денис Сєдашов

Після того як показовий бій Джейка Пола (12-1, 7 КО) з Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 KO) опинився під загрозою через звинувачення Девіса у домашньому насильстві, команда відеоблогера активно працює над пошуком нового опонента.

За інформацією ESPN, серед можливих суперників розглядаються одразу кілька зіркових імен. Першим варіантом називають Райана Гарсію — колишнього суперника Девіса, який раніше сам висловлював готовність зустрітися з Полом. Також у списку кандидатів — Ентоні Джошуа, Теренс Кроуфорд, Едгар Берланга та легендарний Флойд Мейвезер.

Особливу увагу привертає кандидатура Джошуа. Його команда вже вела переговори з Полом раніше, і сторони залишаються зацікавленими у можливому поєдинку.

Промоутер британця Едді Хірн не виключає, що Джошуа може повернутися на ринг ще цього року, хоча головною метою для нього залишається бій із Тайсоном Ф’юрі.