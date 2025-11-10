Хегай — про бій з Еспінозою: «Це найбільший виклик у моїй кар’єрі»
Поєдинок відбудеться 15 листопада
близько 1 години тому
Український боксер Арнольд Хегай (23-2-1, 14 КО), претендент на титул чемпіона світу за версією WBO у напівлегкій вазі, поділився очікуваннями від бою проти чинного володаря поясу — мексиканця Рафаеля Еспінози (27-0, 23 КО).
Поєдинок відбудеться 15 листопада у Мексиці.
У коментарі для LuckyPunch Хегай розповів про підготовку та оцінив суперника:
Підготовка пройшла добре, слава Богу, без травм. Було складно знайти спаринг-партнерів із такими габаритами. Еспіноза – хороший суперник, поки що без поразок. Його сильні сторони – це габарити, а слабкі – часто відкривається під час обмінів ударами.
На сьогодні це найбільший бій у моїй кар’єрі. Цей поєдинок може змінити моє життя, і я зможу почати писати власну історію в боксі.
Хірн розповів про участь Джошуа у тренувальному таборі Усика.
Поділитись