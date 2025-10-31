Олег Шумейко

Український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (26-2, 6 KO) в інтерв’ю LuckyPunch висловився про бій Віктора Постола (33-5, 12 KO) за титул IBO International та потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO).

Як тобі поєдинок Віктора Постола проти Алехандро Мойї? Чи зможе Постол поборотися за чемпіонський титул?

Дуже гарний бій. Віктор чудово відбоксував проти сильного суперника з Іспанії, мені справді сподобалося. Він розумний і технічний боксер, і не треба дивитися на вік. Я впевнений, що Віктор ще може показати себе на високому рівні.

Фабіо Вордлі нещодавно переміг Джозефа Паркера та став претендентом на бій з Усиком. Чи хотів би ти побачити такий бій?

Так, звичайно. Бо бої Усика завжди яскраві та пізнавальні, незалежно від суперника. Їх завжди цікаво дивитися. Думаю, цей поєдинок стане не менш цікавим.

Як вважаєш, чи є у Вордлі шанси у поєдинку проти Усика?

У боксі шанси є у всіх, особливо в надважкій вазі, адже там один удар може все вирішити.

Нагадаємо, що переговори про бій Усик – Вордлі вже розпочалися.