Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) поділився думками про потенційний поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Німця цитує fightnews.info:

Подивимося. За всю кар'єру я жодного разу не програв. Я бився з топовими надважковаговиками, переміг усіх цих хлопців. Я вважаю, що цей бій буде дуже конкурентним. Мені здається, що Усик зненавидить мій стиль. Коли я б'ю по корпусу, б'ю по голові – це інше. Цей бій буде іншим.

Якщо подивитися на нинішню ситуацію, то я думаю, що найкращий варіант для Усика – завершити кар'єру. Але коли Даніель Дюбуа поб'ється зі мною, і я в нього виграю, то думаю, що це буде найкращий поєдинок, який може влаштувати Усик.

Ми можемо побитися у Німеччині. У нас тут мешкає багато українців, і цей бій можна провести на стадіоні у Німеччині. У цій ситуації все скаже сам Усик. Ми можемо почекати, доки він все не оголосить.