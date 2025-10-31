Денис Сєдашов

Тренер тимчасового чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) Роб Ходжкінс в інтерв’ю BoxNation розповів, у чому бачить сильні сторони свого боксера перед можливим поєдинком з Олександром Усиком (24-0, 15 KO).

Багато хто не бачив справжніх боксерських навичок Фабіо, бо він часто перетворює поєдинки на війну. Але він дуже швидкий, атлетичний і має чудові рефлекси. Усик, переглядаючи наші бої, побачить двох різних Вордлі — молодого з початку кар’єри та більш зрілого тепер. Якщо ми зможемо поєднати ці дві версії, Усика чекає дуже важка ніч. Роб Ходжкінс

Тренер також додав, що Усик ще не зустрічався з таким суперником, як Вордлі:

Не зрозумійте мене неправильно — це буде надскладне випробування. Але, на мою думку, ніхто ще не розгадав загадку на ім’я Фабіо Вордлі. Роб Ходжкінс

Усик веде переговори про чемпіонський поєдинок з Вордлі.