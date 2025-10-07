Федерація боксу України оголосила, що подарувала автомобіль Škoda бронзовому призеру чемпіонату світу-2025 у Ліверпулі Данилу Жасану.

«Цей чемпіонат, проведений під егідою World Boxing, став історичним не лише в кар’єрі Данила, а й для всього українського боксу. Він став підтвердженням того, що українські спортсмени розвиваються й продовжують рухатися вперед попри всі виклики на шляху. Він довів: навіть у найскладніші часи українські спортсмени залишаються на вершині світового спорту.

«Хочу подякувати нашим захисникам за можливість виступати на змаганнях. Завдяки ним я маю змогу представляти наш прапор. Низький уклін вам усім. Дякую нашій Федерації боксу України».