Олег Гончар

Британський боксер надважкої ваги Джонні Фішер (13-1, 11 КО) в інтерв’ю для The Ring розповів про свої відчуття після поразки від Девіда Аллена (24-7-2, 19 КО).

Фішер заявив, що роздягальня після бою була переповнена підтримкою і там було більше людей ніж після перемоги. Він подякував своїй сім’ї, менеджменту та команді за відданість.

За словами боксера, після бою він пережив складний період, але згодом він усвідомив важливість грати на своїх сильних сторонах. Він визнав, що в бою з Алленом перефокусувався на техніку, жертвуючи фізичною підготовкою, і тому програв. Наразі боксер планує поєднувати обидва аспекти під керівництвом нового тренера Тоні Сімса.

Нагадаємо, Фішер програв Аллену нокаутом у п’ятому раунді в травні цього року.