Не Усик. Аллен назвав найкращого боксера у світі
Британський суперважковаговик пояснив, чому так вважає
близько 2 годин тому
Британський суперважковаговик Дейв Аллен, який мав спаринги з багатьма зірками дивізіону, зокрема й з Олександром Усиком (24-0, 15 КО), назвав найкращого боксера, з яким коли-небудь виходив у ринг.
В інтерв’ю First Round TV британець зізнався, що найбільше його вразив не абсолютний чемпіон світу Усик, а Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO).
Гадаю, це Тайсон Ф’юрі. Я й досі так вважаю, навіть після боїв з іншими. Так, я спарингував з Усиком, але все одно вважаю Ф’юрі найкращим. Він такий габаритний, знаєте.
