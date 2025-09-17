Олег Гончар

Американський боксер першої напівсередньої ваги Френк Мартін (18-1, 12 КО) оголосив про повернення на ринг 25 жовтня.

«25 жовтня я повернуся». Френк Мартін

Джерело, близьке до планів Мартіна, повідомило The Ring, що його бій стане головною подією безплатної частини шоу PBC на Prime Video. Вечір боксу очолить захист титулу WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундори проти Кіта Турмана в MGM Grand у Лас-Вегасі.

Суперника 30-річного Мартіна ще не оголосили.

Останній бій Мартін провів у червні 2025 року, зазнавши першої поразки в кар’єрі — нокаутом у 8-му раунді від Джервонти Девіса.