Кішон отримав жорсткий виклик від екссуперника Джервонти
Колишнього чемпіона хочуть бачити у ринзі
37 хвилин тому
Кішон Девіс / Фото - badlefthook.com
Американський боксер першого напівсереднього дивізіону Френк Мартін (18-1, 12 КО) для The Ring поділився думками про можливий поєдинок проти свого співвітчизника ексчемпіона в легкій вазі Кішона Девіса (13-0, 9 КО).
«Н***й цього хлопця.
Якщо він хоче возитися зі мною, передайте йому, що я сказав: давай, вперед. Я виб’ю з нього все лайно».
У червні 2026 року Френк програв Джервонті Девісу нокаутом у 8-му раунді. В лютому 2025-го Кейшов нокаутував Дениса Берінчика у 4-му раунді.
Раніше Кішон відповів, коли має намір провести наступний поєдинок.
