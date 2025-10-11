Британський промоутер Едді Гірн для ESPN розповів про можливий поєдинок ексчемпіонів світу у надважкому дивізіоні британців Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

«Я ніколи не чув, щоб він говорив про когось так, як про Тайсона Ф’юрі – не просто про бажання вийти з ним у ринг, а про те, що він нокаутувати його.

Раніше він так не висловлювався. Він справді хоче цього бою, справді хоче його перемогти. Але водночас він дивиться на ситуацію в дивізіоні, яка трохи зміниться через розподіл поясів, і на те, щоб залишатися активним.

Коли ми битимемося з Ф’юрі чи кимось іншим у великому поєдинку 2026-го, ми хочемо набрати імпульс – і це чудова новина для вболівальників, адже він хоче битися, хоче бути активним. Коли я сказав йому, що, мабуть, у нього залишилося ще близько 18 місяців, він відповів: «Чому ти взагалі ставиш мені часові рамки?»

Минулого тижня я був у Ер-Ріяді з Його Високоповажністю, і в нього є план для Ей-Джея, який, зрозуміло, включає бій із Тайсоном Ф’юрі.

Якщо чесно, я думаю, що Туркі аль аш-Шейх – мабуть, єдина людина, яка реально може організувати цей поєдинок, тому що обидва боксери захочуть величезні гонорари, а Туркі має репутацію людини, яка робить найбільші бої у світі.

А найбільший бій у світі – це Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф’юрі, без жодних сумнівів.

Ми готові. І одна з найкращих речей у Туркі – це те, що він укладає угоди окремо з кожною стороною. Ти домовляєшся з ним, а потім він уже вирішує питання з іншою стороною».