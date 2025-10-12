Вайлдер здивував ім’ям найкрутішого суперника у кар’єрі – це не Ф’юрі
Деонтей згадав поєдинок з французом Дюопа
43 хвилини тому
Фото: PBC
Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) відповів, кого вважає найкрутішим суперником у кар’єрі. Слова «Бронзового бомбардувальника» наводить vringe.com:
Найжорсткіший… Може, не зовсім жорсткий, але найкрутіший був, як на мене, хлопчина з Франції, якого звали Жоанн Дюопа. Ось він був реально крутий. Я бився з ним у рідному місті. І, зізнатися, був упевнений, що то прохідний бій. Але цей хлопець був готовий. І він дав бій. Такі моменти найскладніші – коли ти б'єшся з боксером, який ментально налаштований на режим «плювати, я битимусь у тебе вдома так, ніби це я боксую в рідних стінах».
Нагадаємо, що Вайлдер налаштований знову стати чемпіоном світу.
