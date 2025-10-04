Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн висловився про організацію мегафайту підопічного з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Функціонера цитує fightnews.info:

Не секрет, що Туркі хоче організувати бій AJ проти Ф'юрі. Він хоче влаштовувати найбільші поєдинки у боксі, і зараз це найбільший бій. З нашого боку, ми повинні сказати «так», а потім тільки від Туркі залежить, чи зможе він переконати Ф'юрі вийти на ринг.

Найкраще в цій ситуації зараз те, що я не говоритиму з Френком Ворреном, Спенсером Брауном або Тайсоном Ф'юрі, намагаючись укласти угоду. Нам просто потрібно погодити наш контракт, і якщо Туркі зможе зробити бій, то він відбудеться, а якщо ні, то ні.

AJ знаходиться у відмінному настрої. Питання в тому, коли він подзвонить мені зі словами: «Приходь, побачимось. Я готовий». Зараз Джошуа готується до бою у тренувальному таборі.