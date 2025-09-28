Донька Тайсона Ф'юрі заручилася у 16 років: зворушливе відео з вечірки
Венесуела пішла шляхом своїх батьків
близько 8 годин тому
16-річна донька британського чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі, Венесуела, отримала пропозицію руки та серця від свого хлопця Ноа Принца.
Про несподівані заручини повідомила в Instagram мама дівчини Періс Ф'юрі.
Святкування дня народження Венесуели стало особливим — саме під час вечірки Ноа став на коліно та освідчився коханій, а вона відповіла згодою.
Вітаємо Ноа та Венесуелу із заручинами. Обидва дуже юні, але коли ти знаєш — то знаєш. Я й досі в шоці, але щаслива за них. Ми з твоїм татом пишаємося.
Історія кохання пари вже порівнюють із романом батьків: Тайсон і Періс теж познайомилися в підлітковому віці, а їхні стосунки почалися після вечірки з нагоди 16-річчя Періс.
«Він найпотужніший панчер у моїй кар’єрі». Ф’юрі оцінив силу ударів Уайлдера, Кличка і Нганну.
Поділитись