Денис Сєдашов

16-річна донька британського чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі, Венесуела, отримала пропозицію руки та серця від свого хлопця Ноа Принца.

Про несподівані заручини повідомила в Instagram мама дівчини Періс Ф'юрі.

Святкування дня народження Венесуели стало особливим — саме під час вечірки Ноа став на коліно та освідчився коханій, а вона відповіла згодою.

Вітаємо Ноа та Венесуелу із заручинами. Обидва дуже юні, але коли ти знаєш — то знаєш. Я й досі в шоці, але щаслива за них. Ми з твоїм татом пишаємося. Періс Ф'юрі

Історія кохання пари вже порівнюють із романом батьків: Тайсон і Періс теж познайомилися в підлітковому віці, а їхні стосунки почалися після вечірки з нагоди 16-річчя Періс.



