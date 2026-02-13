Кривдник Ф’юрі: «Єдиний, хто здатен випробувати Тайсона, – це Усик»
Прайс вважає, що «Циганський король» був близьким у боях з українцем
25 хвилин тому
Британський хевівейтер Девід Прайс висловився про потенційний третій бій Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 KO). Бійця цитує vringe.com:
Так, у мене є інтерес до цього бою, тому що в їхньому другому бою не було так багато подій. Навіть у першому бою, крім того епізоду, коли він Тайсонбув струснутий, були лише невеликі заділи. А другий бій Ф’юрі програв за очках і був дуже близький. Вони обоє стали старшими, Усик вже довго поза рингом, мені здається, з бою проти Дюбуа. Вони обоє не стали молодшими. Я вважаю, цей бій матиме ті ж очікування, що і від попереднього. Я не бачу причин, чому б Тайсону не хотіти цього поєдинку. Йому потрібен виклик, і єдиний, хто здатен випробувати його, – це Усик. Не звертатимемо уваги на Френсіса Нганну, тільки Усик. І стилістично це не важкий бій для Тайсона Ф’юрі, це шахова партія. Перемога, нічия чи поразка не вийде боком. Тож чому б і ні?
Нагадаємо, що Усик повинен провести захист титулу WBC від зазіхань Агіта Кабаєла через один поєдинок.
Матеріали по темі
Чи чекатиме на Усика? Претендент на титул українця визначив свій наступний крок
близько 22 годин тому