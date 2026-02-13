Британський хевівейтер Девід Прайс висловився про потенційний третій бій Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 KO). Бійця цитує vringe.com:

Так, у мене є інтерес до цього бою, тому що в їхньому другому бою не було так багато подій. Навіть у першому бою, крім того епізоду, коли він Тайсонбув струснутий, були лише невеликі заділи. А другий бій Ф’юрі програв за очках і був дуже близький. Вони обоє стали старшими, Усик вже довго поза рингом, мені здається, з бою проти Дюбуа. Вони обоє не стали молодшими. Я вважаю, цей бій матиме ті ж очікування, що і від попереднього. Я не бачу причин, чому б Тайсону не хотіти цього поєдинку. Йому потрібен виклик, і єдиний, хто здатен випробувати його, – це Усик. Не звертатимемо уваги на Френсіса Нганну, тільки Усик. І стилістично це не важкий бій для Тайсона Ф’юрі, це шахова партія. Перемога, нічия чи поразка не вийде боком. Тож чому б і ні?