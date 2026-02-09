Промоутер Ф’юрі відреагував на звинувачення Вайлдера у шахрайстві Тайсона
Воррену шкода, що Деонтей до такого опускається
19 хвилин тому
Фото: Top Rank
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен в інтерв’ю Seconds Out відреагував на звинувачення у шахрайстві Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 KO):
Тайсон не шахраював. Мені подобається Деонтей, було приємно його побачити. Тайсон не займався шахрайством, і шкода, що Вайлдер це каже.
Нагадаємо, що Фюрі погрожує зарізати російського суперника.