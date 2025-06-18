Усик: «Ви кажете: «досить» – але вони продовжують бомбити»
Чемпіон світу відреагував на російську атаку на Київ
близько 3 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) відреагував на російську атаку на Київ у ніч на 17 червня.
«Сьогодні знову палає наша земля. Наше небо наповнене не пташиним співом, а сиренами.
Загинули невинні. Зруйновані родини. Діти залишились без домівок.
Ви кажете: «мир» – але миру немає. Ви кажете: «досить» – але вони продовжують бомбити».
У ніч проти 17 червня росія масовано атакувала Київ з різних видів озброєння. Відомо про 15 загиблих та майже 140 постраждалих.
Раніше Усик заявив, що його помилково вважають колишнім абсолютним чемпіоном у надважкій ваговій категорії.
Поділитись