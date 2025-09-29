Британський тренер Пітер Ф’юрі спрогнозував перебіг поєдинку Девіда Аллена (24-7-2, 19 KO) та арсланбека махмудова (20-2, 19 KO). Наставника цитує vringe.com:

Мій прогноз такий: Дейв його зупинить. Тому що Дейв набагато кращий, ніж ви вважаєте. Думаю, він виявиться надто сильним для цього хлопця. Так, він Голіаф, але коли його починають бити, він розсипається на шматочки і цього вже не змінити. Ти можеш бути величезним монстром, неймовірним панчером, але якщо у тебе серце, як горошина, воно таким і залишиться.

Це гра крові та серця. Якщо у тобі цього немає, ти не зможеш це натренувати. А ось у Дейва Аллена це є. Тому моя ставка – перемога Аллена достроково у середніх чи пізніх раундах.