Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аллен (24-7-2, 19 KO) для talkSPORT поділився думками про можливий поєдинок проти колишнього чемпіона світу у хевівейті американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

«Я вже був у такому положенні раніше. У мене вже був такий досвід.

Коли я готувався до бою проти Девіда Прайса, я погодився битися з Олександром Повєткіним лише приблизно через 8 тижнів. Тому я чую розмови про Вайлдера, але мені це не дуже цікаво.

Я маю перемогти Махмудова, це насправді для мене як бій за титул чемпіона світу. Якщо я переможу Махмудова, це буде найкраща перемога в кар’єрі, це підготує мене до всіх інших боїв у моєму житті.

Бій з Махмудовим для мене означає все. Якщо я його переможу, люди повинні будуть мене поважати. Вони повинні будуть сказати, що я хороший боєць. Якщо він хороший боєць, він, ймовірно, входить до топ-25, топ-30 світу. Я ніколи раніше не був на такому рівні. Точніше я був на цьому рівні і мене щоразу перемагали.

Мене не цікавить, що кажуть люди. Багато людей постійно кажуть мені: ти виграєш цей бій, це легко, ти виграєш. Я знаю, як воно насправді. Я вже давно в боксі, тому впевнений, що виконаю роботу, але я знаю масштаб завдання, яке стоїть переді мною, тому не заглядаю наперед».