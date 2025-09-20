Відомий британський хевівейтер Девід Аллен (24-7-2, 19 KO) назвав бійця, який у тренувальному таборі завдав йому найважчого удару. Слова надважковаговика наводить secondsout.com:

Правий хук Чісори був однією з найогидніших речей, які я коли-небудь відчував у своєму житті. Його джеб був ніяким, я не пам'ятаю лівого хука, але правий був просто вау. Після двох раундів він був виснажений, не думаю, що він був у формі [на той момент], але перші два раунди були неймовірними.

Він не завдав мені болю, мої ноги не боліли, це був просто справжній момент, і це мене хвилювало. Я не міг дочекатися кінця раундів. Ті перші два раунди з Чісорою, мабуть, були найважчими раундами в моєму житті.