Спаринг партнер Усика та Ф’юрі назвав хевівейтера з найважчим ударом
Аллен пригадав роботу у тренувальному таборі з Чісорою
близько 2 годин тому
Відомий британський хевівейтер Девід Аллен (24-7-2, 19 KO) назвав бійця, який у тренувальному таборі завдав йому найважчого удару. Слова надважковаговика наводить secondsout.com:
Правий хук Чісори був однією з найогидніших речей, які я коли-небудь відчував у своєму житті. Його джеб був ніяким, я не пам'ятаю лівого хука, але правий був просто вау. Після двох раундів він був виснажений, не думаю, що він був у формі [на той момент], але перші два раунди були неймовірними.
Він не завдав мені болю, мої ноги не боліли, це був просто справжній момент, і це мене хвилювало. Я не міг дочекатися кінця раундів. Ті перші два раунди з Чісорою, мабуть, були найважчими раундами в моєму житті.
Нагадаємо, що Аллен хоче побитися з Джозефом Паркером чи Деонтеєм Вайлдером.
