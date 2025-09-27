Вайлдер може провести бій з колишнім спарринг-партнером Усика
Гірн зробив цікаву пропозицію
близько 23 годин тому
Деонтей Вайлдер / Фото - ВВС
Шеллі Фінкель, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), для WBN прокоментував слова Едді Гірна щодо можливого поєдинку його підопічного з британцем Девідом Алленом (24-7-2, 19 KO).
«Я не буду спекулювати щодо наступного бою Деонтея, але Едді звернувся до мене щодо бою з Дейвом Алленом. Побачимо після бою Дейва 11 жовтня та поєдинку Деонтея».
Раніше Гірн говорив, що у разі перемоги Девіда над Арсланбеком Махмудовим, він може провести бій з Вайлдером.
Бій Аллена та Махмудова відбудеться 11 жовтня у Шеффілді.
Раніше повідомлялося, що Вайлдер і Енді Руїс-молодший проведуть бій у січні.