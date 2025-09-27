Володимир Кириченко

Шеллі Фінкель, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), для WBN прокоментував слова Едді Гірна щодо можливого поєдинку його підопічного з британцем Девідом Алленом (24-7-2, 19 KO).

«Я не буду спекулювати щодо наступного бою Деонтея, але Едді звернувся до мене щодо бою з Дейвом Алленом. Побачимо після бою Дейва 11 жовтня та поєдинку Деонтея».

Раніше Гірн говорив, що у разі перемоги Девіда над Арсланбеком Махмудовим, він може провести бій з Вайлдером.

Бій Аллена та Махмудова відбудеться 11 жовтня у Шеффілді.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер і Енді Руїс-молодший проведуть бій у січні.