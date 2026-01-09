Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) в Instagram поділився планами на повернення на ринг після оголошеного завершення кар’єри в січні 2025 року.

Боксер розповів про підготовку до камбеку, зазначивши, що наразі дозволяє собі трохи відпочинку між тренувальними сесіями, однак працює дуже наполегливо й не ставиться до повернення легковажно.

Ф’юрі також відреагував на критику щодо своєї фізичної форми. У коментарях користувачі писали, що він виглядає товстим і надмірно важким, на що боксер відповів у властивій собі манері.

Ласкаво просимо у мій світ. Я завжди був таким — перемагав усіх із пузом. Так було завжди. Раніше я ніколи не робив ставок на себе. Чому це має мати значення сьогодні? Зараз я важу близько 20 стоунів (127 кг). Ймовірно, скину вагу до трохи менше ніж 19 стоунів (120 кг). Можливо, саме для повернення Тайсон Ф'юрі

Боксер зізнався, що дуже чекає на повернення, адже перебуває поза рингом уже тривалий час. Якщо наступний бій відбудеться в першому кварталі 2026 року, пауза між поєдинками складе до 16 місяців, що є значним терміном для 37-річного спортсмена.

Нагадаємо, промоутер Ф’юрі хоче звести Тайсона з росіянином.