Промоутер Ф’юрі хоче звести Тайсона з росіянином
«Циганський король» може розділити ринг з махмудовим
26 хвилин тому
Фото: Boxing King Media
Промоутер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Френк Воррен розповів, хто може стати наступним суперником «Циганського короля». Функціонера цитує fightnews.info:
Тайсон дуже розумний хлопець. Він знає, що хоче робити і як дійти до титульного бою. Звичайно, триває дискусія щодо суперника, але він не дурний. Тайсон знає, що йому потрібно зробити. Ми можемо влаштувати бій з махмудовим.
Нагадаємо, що Ф’юрі оголосив про повернення на ринг.
Поділитись