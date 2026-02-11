Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі опублікував фотоколаж із моментами, де він тримає руки за спиною під час боїв проти Деонтея Вайлдера та Володимира Кличка. Світлини стали відсиланням до його впевненого стилю ведення поєдинків.

«Двоє найбільших панчерів в історії. Я багато разів тримав руки за спиною. Життя — це впевненість і віра у виконання плану». Тайсон Ф'юрі

Наступний бій британця запланований на 11 квітня у Великій Британії — його суперником стане Арсланбек Махмудов. Поєдинок стане першим для Ф’юрі після попередньої серії поразок від Олександра Усика у надважкому дивізіоні.