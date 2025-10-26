Олег Гончар

Юний проспект надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) прокоментував перемогу Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) над тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-4, 24 КО).

У подкасті Queensberry на YouTube Ітаума заявив, що Вордлі був близький до дострокової перемоги вже в 2-му та 3-му раундах, але Паркер вистояв, зокрема завдяки досвіду, коли виплюнув капу.

Ітаума віддав Паркеру більшість раундів після третього, але підкреслив міцність Вордлі.

«Він із тих, у кого війна тече в жилах. Народжений для цього». Мозес Ітаума

Ітаума, який претендує на бій з Усиком, визнав, що Вордлі заслужив це перемогами над Аделейе, Кларком, Хуні і Паркером.

Після перемоги над Паркером Вордлі викликав на бій Олександра Усика.