Мозес Ітаума: «Вордлі заслужив бій з Усиком»
Молодий талант надважкої ваги оцінив перемогу британця
близько 2 годин тому
Юний проспект надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) прокоментував перемогу Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) над тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-4, 24 КО).
У подкасті Queensberry на YouTube Ітаума заявив, що Вордлі був близький до дострокової перемоги вже в 2-му та 3-му раундах, але Паркер вистояв, зокрема завдяки досвіду, коли виплюнув капу.
Ітаума віддав Паркеру більшість раундів після третього, але підкреслив міцність Вордлі.
«Він із тих, у кого війна тече в жилах. Народжений для цього».
Ітаума, який претендує на бій з Усиком, визнав, що Вордлі заслужив це перемогами над Аделейе, Кларком, Хуні і Паркером.
Після перемоги над Паркером Вордлі викликав на бій Олександра Усика.