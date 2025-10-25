Денис Сєдашов

Промоутер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) Девід Гіггінс поділився думками щодо можливого поєдинку свого підопічного з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наводить iFL TV.

За словами Гіггінса, команда Паркера налаштована рішуче — мета новозеландського боксера – стати абсолютним чемпіоном світу, і для цього він готовий зустрітися з будь-ким. Якщо Паркер виграє найближчий бій, головною ціллю одразу стане Усик.

Спершу я думав, що Олександр може не захотіти цього поєдинку — можливо, звільнить титул або завершить кар’єру. Але після розмов із його менеджером Егісом Клімасом я переконався, що Усик справді хоче залишатися абсолютним чемпіоном. Тож тепер я значно оптимістичніше дивлюся на перспективу цього бою. Девід Гіггінс

Гіггінс також підкреслив, що обидва боксери не уникають серйозних викликів:

Ніхто з рівня Усика не боїться суперників. Паркер не боїться Усика, і навпаки. Усик — унікальний чемпіон: він об’єднав титули у двох вагових категоріях і двічі перемагав таких зірок, як Дюбуа, Ф’юрі та Джошуа. Він заслуговує на місце серед найкращих боксерів в історії pound-for-pound. Девід Гіггінс

На думку Гіггінса, поєдинок Паркера з Усиком став би одним із найцікавіших у сучасному боксі.

