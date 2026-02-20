Ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) розкрив, як виглядає його ідеальний 2026 рік. «Циганського короля» цитує fightnews.info:

Ідеальний рік виглядатиме так: розірвати на шматки арсланбека махмудова, далі розірвати на шматки Ентоні Джошуа, а потім наприкінці року здобути чемпіонський титул у бою з Усиком або з переможцем поєдинку Дюбуа – Вордлі.

Це буде добрий рік, а потім я знову завершу кар'єру. Проведу поза рингом ще два роки, повернуся в 40 років, знову стану чемпіоном і так далі по колу. Коли бокс знову помре, я знову повернуся. Я поверну все назад, залучу найбільшого транслятора у світі. Погнали, 2026, ми вже тут. Це буде величезний рік.