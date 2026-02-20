Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), розповів про подальші плани свого клієнта.

Цитує Хірна Boxing Scene.

«Спочатку план щодо Ей-Джея полягав у тому, щоб він провів бій у березні, а потім зустрівся з Тайсоном Ф’юрі в серпні. Але цього не станеться. Наступним він не битиметься з Тайсоном Ф’юрі. Думаю, він повернеться наприкінці літа, однак фізично поки що не готовий відновити тренувальний табір.

Тож я планую, але наразі він просто відпочиває й готується. Я розглядаю варіанти повернення в ринг у липні, але зрозуміти, наскільки це реально, ми зможемо лише тоді, коли він повернеться до табору – сподіваюся, це станеться впродовж найближчих кількох тижнів або місяця.

Гадаю, будь-який бій буде небезпечним після того, через що він пройшов. Ми відкриті до поєдинку з Тайсоном Ф’юрі, але, ймовірно, це радше кінець року – можливо, початок 2027-го».