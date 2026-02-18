Катмен Усика: «Бій проти Чісори був виснажливішим, ніж поєдинки проти Джошуа і Ф'юрі»
Анбер визнав, що Дерек став для українця справжнім тестом
близько 6 годин тому
Фото: Matchroom
Катмен Олександра Усика (24-0, 15 KO) Расс Анбер пригадав дуель українця з Дереком Чісорою на початку шляху Усика у хевівейті. Американця цитує vringe.com:
Його прізвисько – «Війна», і тому є причина. Якщо ти мітиш на наступний рівень, то тобі краще пройти цей тест. Усику довелося пройти цей тест. І по справедливості, я б, напевно, сказав, що фізично бій проти Чісори для Усика був виснажливішим, ніж будь-які бої проти Джошуа і Ф'юрі.
