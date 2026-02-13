Ф'юрі — Махмудов: оголошено дату бою та час першої пресконференції
Бій відбудеться 11 квітня
близько 2 годин тому
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх офіційно анонсував наступний поєдинок колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) з Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).
Це зіткнення титанів на боксерському ринзі на стадіоні Тоттенгем.
Коли Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Арсланбеком Махмудовим 11 квітня, лише один вийде переможцем.
Пресконференція за участю обох боксерів запланована на понеділок, 16 лютого.
Початок трансляції: 18:00 за київським часом (16:00 за Лондоном).
Сулейман обіцяє високе місце в рейтингу WBC для переможця бою Ф’юрі — Махмудов.