Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) у своєму Instagram назвав пріоритетного суперника після повернення до рингу:

Як я вже казав, подивимося, як я виглядатиму у своєму поєдинку-поверненні. Потім, пізніше у 2026 році, це був би гарний варіант для мене, щоб спробувати стати триразовим чемпіоном у важкій вазі. У Фабіо Вордлі скоро буде важкий бій.

Я знаю, якого бою ви всі хочете, але зараз я не називатиму його імені з поваги, бо він у жалобі (натяк на мегафайт з Джошуа). Але якщо він не збирається продовжувати кар’єру, я б хотів, щоб Великий Фаб був великим випробуванням, це також було б грандіозним видовищем! 2026 рік – рік нашого Господа Ісуса Христа.