Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) в інтерв’ю Seconds Out висловився про реваншу Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO):

Дюбуа дуже молодий, амбітний, великий і сильний чоловік. Усик дуже досвідчений, але знову ж таки, він провів зі мною два бої… І виграв він чи ні, питання спірне. Результат такий, який є, і це все, що має значення. Йому 38 років.

Нокаутуй його... Насправді, може і не обов’язково, бо поєдинок буде в Англії, і це його домашнє шоу. Просто зроби все, що можливо. Даніель раніше завдав Усику болю ударом у тіло, сильно повалив його, тож, можливо, він зможе завдати йому болю ще раз.