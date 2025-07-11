Володимир Кириченко

Френк Воррен, промоутер ексчемпіона у надважкій вазі британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), для talkSPORT Boxing поділився думками про можливу трилогію свого клієнта з володарем WBC, WBO, WBA та IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

«Він трохи говорив про це. Річ у тім, що Тайсон був у Туреччині на поєдинку, перемогу в якому здобув Джеймс Діккенс. Так чи інакше, кілька дзвінків відбулося. І було досягнуто домовленості. Це все, що я вам можу сказати на цей момент».

Було укладено домовленість. Проте з невідомої причини вас не залучили до процесу.

«Мене тримають осторонь, але, звісно, я не був осторонь».

Але ви, як і всі інші, казали, що Тайсон завершив кар’єру.

«Але ж він був на пенсії, поки не сказав, що повертається».

То це буде його повернення після п’ятого періоду завершення кар’єри?

«Френк Сінатра багато разів йшов на пенсію. Як я вже зазначав – це те, що він відчуває у цей момент. Це те, що він зараз відчуває.

Побачимо, як усе складеться. Але він хоче знову битися з Усиком. Проте, як я вже казав – у нас є шоу 19 липня на «Вемблі» з Даніелем Дюбуа. Я вірю, що Даніель переможе його [Усика]».

Але бій між Тайсоном Ф'юрі та Усиком все одно буде хорошим».

У його короткому повідомленні в інстаграмі були деталі: 18 квітня 2026 року, стадіон «Вемблі», трилогія. Це має відбутися, Френку?

«Ви знаєте більше, ніж я».

Раніше Тайсон викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі. Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.