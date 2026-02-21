Батько Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Джон Ф’юрі зізнався, поєдинок кого з Олександром Усиком (24-0, 15 KO) хотів би побачити. Британця цитує fightnews.info:

У бою проти Агіта Кабаєла для Усика недостатньо грошей, і це небезпечний поєдинок для Олександра, чи не так? Є тільки одна людина, в бою з якою зацікавлений Усик, і це Тайсон, бо він принесе величезний чек. Він там, де є великі гроші.

Усик старіє, хоче великий гонорар. Він не ризикуватиме в бою з таким молодим биком, як Кабаєл. Усик націлений на Тайсона, чи не так? Це моя думка. Бій із Кабаєлом – гарний поєдинок, але він не відбудеться.