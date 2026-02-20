Усик: «Я знаю чітку дату, коли піду з рингу»
Король хевівейту готує наступне покоління послідовників
близько 12 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, що він вже знає, коли завершить кар’єру.
«Я знаю чітку дату, коли піду з рингу. Я готую наступне покоління послідовників, чия рука буде вгорі – і ми в цьому допоможемо».
Раніше Усик оголосив, що компанія Usyk 17 Promotions проведе вечір боксу в Україні навесні.
39-річний Олександр востаннє виходив на ринг у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа в 5-му раунді.
Нагадаємо, WBC зобов’язала Усика провести бій із Кабаєлом.
