Володимир Кириченко

Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, що він вже знає, коли завершить кар’єру.

«Я знаю чітку дату, коли піду з рингу. Я готую наступне покоління послідовників, чия рука буде вгорі – і ми в цьому допоможемо».

Раніше Усик оголосив, що компанія Usyk 17 Promotions проведе вечір боксу в Україні навесні.

39-річний Олександр востаннє виходив на ринг у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа в 5-му раунді.

Нагадаємо, WBC зобов’язала Усика провести бій із Кабаєлом.