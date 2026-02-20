Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (21-3, 17 KO) висловився про методі підбору суперників Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Українця цитує fightnews.info:

Звичайно, для Усика, коли ти, наприклад, заробив 120 мільйонів доларів, завтра боксувати з якимись пасажирами, на мою думку, не хочеться. Тому вони шукають варіанти, де зароблять щось схоже. Для такого бою та суперника підібрати складно.

Мені здається, що у братів Кличків, особисто у Володимира була інша стратегія: він просто методично йшов, йшов, йшов та боксував з претендентами. Сашко зараз з претендентами не боксує. Я впевнений, що якщо взяти претендента номер один за кожною версією, то він одразу погодиться на бій з Сашком. По-перше, це найбільший гонорар у кар'єрі, а по-друге, можливість виграти три титули. Мені здається, просто не можуть грошима домовитися. Мені так здається, насправді я не знаю.